في ذكرى شهداء الصحافة.. تعليق للسفارة الفرنسية في لبنان

كتبت على حسابها على منصة "إكس": "بمناسبة ذكرى ، تحيي ذكرى الصحافيين الذين قُتلوا في خدمة صحافة حرة ومستقلة. وتجدّد فرنسا تأكيدها على تمسّكها بحريّة الإعلام وحريّة الوصول إلى المعلومات، وهما أمران أساسيّان في أيّ مجتمع ديموقراطي".

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