Advertisement

لبنان

في الذكرى 109 لشهداء الصحافة.. تحية لمن يحارب بالقلم والفكر الحر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1356456-638821265356918398.jpg
Doc-P-1356456-638821265356918398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصادف يوم السادس من أيار الذكرى ال 109 لشهداء الصحافة في لبنان، وهي ذكرى تنفيذ الجيش العثماني اكبر عدد من الاعدامات بحق مجموعة من قيادات الفكر والرأي والصحافي في لبنان وسوريا، عام 1916، بعد أحكام الإعدام العرفية التي أصدرتها محكمة عالية والذي نفذه جمال باشا المعروف بالسفاح .
Advertisement
وللمناسبة وجهت قيادة الجيش مديرية التوجيه تحية الى الشهداء في هذا اليوم حيث نشرت على موقعها الالكتروني صورة أولية للدرع الواقي للصحافيين وعليه اثر طلقات نارية وهو يغطي القلم والدفتر رمز العاملين في قطاع الصحافة. 

في هذه المناسبة لا يسعنا الا ان نقف خاشعين أمام صحافيّين دفعوا حياتهم ثمن تمسّكهم بالحقيقة والكلمة الحرة. فمن أعواد المشانق إلى الاغتيالات كتب هؤلاء الشهداء بالحبر تاريخ لبنان وهم لا يزالون حتى اليوم يضعون دمهم على كفهم لايصال الرسالة، ولعل ما خسرناه في الحرب الاخيرة من اعلاميين على خطوط المواجهة مع العدو الاسرائيلي يثبت مرة أخرى ان ايصال الحقيقة يبقى اغلى من الروح لدى العاملين في السلطة الرابعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بوشكيان في ذكرى شهداء الصحافة: أحيي جهود الإعلامين المدافعين عن الحق
lebanon 24
06/05/2025 12:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص في احتفال الصليب الأحمر لمناسبة ذكرى شهدائه: ترجمة المبادئ الإنسانية أوفى تحية لشهدائنا
lebanon 24
06/05/2025 12:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الصحافة يحيي ذكرى شهدائه: آن الأوان لتقدير حقوق الصحافيين وتوفير حماية لهم
lebanon 24
06/05/2025 12:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس ابراهيم في ذكرى شهداء الصحافة: الوفاء لا يكون بالرثاء بل بإحياء رسالتهم
lebanon 24
06/05/2025 12:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2025-05-06
05:19 | 2025-05-06
05:07 | 2025-05-06
05:01 | 2025-05-06
05:00 | 2025-05-06
04:59 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24