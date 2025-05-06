في الذكرى 109 لشهداء الصحافة.. تحية لمن يحارب بالقلم والفكر الحر

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يصادف يوم السادس من أيار الذكرى ال 109 لشهداء الصحافة في ، وهي ذكرى تنفيذ الجيش العثماني اكبر عدد من الاعدامات بحق مجموعة من قيادات الفكر والرأي والصحافي في لبنان وسوريا، عام 1916، بعد أحكام الإعدام العرفية التي أصدرتها محكمة عالية والذي نفذه المعروف بالسفاح .وللمناسبة وجهت التوجيه تحية الى في هذا اليوم حيث نشرت على موقعها الالكتروني صورة أولية للدرع الواقي للصحافيين وعليه اثر طلقات نارية وهو يغطي القلم والدفتر رمز العاملين في قطاع الصحافة.