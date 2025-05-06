الخطيب من إيران: سلاح المقاومة ليس خاضعًا للابتزاز

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يواصل ، العلامة الشيخ ، زيارته للجمهورية الإسلامية ، حيث يشارك يوم غدٍ الأربعاء في مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم.وفي هذا الإطار، التقى عددًا من الشخصيات الإيرانية البارزة، من بينها عضو مجلس خبراء القيادة الشيخ محسن آراكي، ومدير الحوزات العلمية الشيخ الأعرافي، بحضور عدد من ممثلي الوفود المشاركة في المؤتمر، كما استقبل وفودًا أخرى في مقر إقامته في قم.وخلال اللقاءات، استعرض العلامة الخطيب تطورات الوضع في ، ولا سيما في ظل العدوان المتواصل على السيادة الوطنية والجنوب اللبناني، مشيدًا بما وصفه بـ" " التي تتعاطى بها والمقاومة مع التحديات الميدانية.وأكد الخطيب أن هناك من يحاول تصوير فريق لبناني وكأنه مهزوم، بهدف فرض نزع سلاحه دون قيد أو شرط، معتبرًا أن "قضية السلاح ليست موضوعًا آنيًا أو خاضعًا للابتزاز، بل تتطلب حوارًا وطنيًا جادًا لوضع استراتيجية دفاعية تحفظ أمن لبنان ومواطنيه"، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يحظى بدعم رئيس الجمهورية .كما حذّر من خطورة الأوضاع الإقليمية في ظل "الصلف والدعم المفتوح له"، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يساهم في بناء موقف موحد لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة.