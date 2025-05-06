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لبنان

الخطيب من إيران: سلاح المقاومة ليس خاضعًا للابتزاز

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:00
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يواصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يشارك يوم غدٍ الأربعاء في مؤتمر الذكرى المئوية لتأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم.
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وفي هذا الإطار، التقى الخطيب عددًا من الشخصيات الدينية الإيرانية البارزة، من بينها عضو مجلس خبراء القيادة الشيخ محسن آراكي، ومدير الحوزات العلمية الشيخ علي رضا الأعرافي، بحضور عدد من ممثلي الوفود المشاركة في المؤتمر، كما استقبل وفودًا أخرى في مقر إقامته في قم.

وخلال اللقاءات، استعرض العلامة الخطيب تطورات الوضع في لبنان، ولا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على السيادة الوطنية والجنوب اللبناني، مشيدًا بما وصفه بـ"الحكمة" التي تتعاطى بها الدولة اللبنانية والمقاومة مع التحديات الميدانية.

وأكد الخطيب أن هناك من يحاول تصوير فريق لبناني وكأنه مهزوم، بهدف فرض نزع سلاحه دون قيد أو شرط، معتبرًا أن "قضية السلاح ليست موضوعًا آنيًا أو خاضعًا للابتزاز، بل تتطلب حوارًا وطنيًا جادًا لوضع استراتيجية دفاعية تحفظ أمن لبنان ومواطنيه"، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يحظى بدعم رئيس الجمهورية اللبنانية.

كما حذّر من خطورة الأوضاع الإقليمية في ظل "الصلف الصهيوني والدعم الغربي المفتوح له"، داعيًا إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يساهم في بناء موقف موحد لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة.
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