وزير العدل بحث وسفير هنغاريا في تعزيز التعاون القانوني والتأهيلي

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استقبل وزير العدل القاضي ، قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، سفير هنغاريا في ، بحضور مستشارة الوزير المحامية . وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وهنغاريا، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني.وأوضح السفير تشيلاغ أن تناول ما تقوم به السفارة الهنغارية من مبادرات ومساعدات، إضافة إلى إمكانية تنظيم دورات تأهيلية متخصصة في مجالي القانون والحقوق، يشارك فيها خبراء من هنغاريا.وهنّأ تشيلاغ الوزير على "جهوده الحثيثة"، مشيرًا إلى أن الوزير أطلعه على "الأطر القانونية التي يعمل ضمنها، والتحديات التي يواجهها من أجل صون استقلالية وحريته".