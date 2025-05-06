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لبنان

وزير العدل بحث وسفير هنغاريا في تعزيز التعاون القانوني والتأهيلي

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:11
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استقبل وزير العدل القاضي عادل نصار، قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، بحضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وهنغاريا، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني.
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وأوضح السفير تشيلاغ أن النقاش تناول ما تقوم به السفارة الهنغارية من مبادرات ومساعدات، إضافة إلى إمكانية تنظيم دورات تأهيلية متخصصة في مجالي القانون والحقوق، يشارك فيها خبراء من هنغاريا.

وهنّأ تشيلاغ الوزير نصار على "جهوده الحثيثة"، مشيرًا إلى أن الوزير أطلعه على "الأطر القانونية التي يعمل ضمنها، والتحديات التي يواجهها من أجل صون استقلالية القضاء وحريته".
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