الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كترمايا

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صدر عن ـــ البيان الآتي:"بتاريخ 6 /5/ 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كترمايا - ".