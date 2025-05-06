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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كترمايا
Lebanon 24
06-05-2025
|
04:19
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صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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"بتاريخ 6 /5/ 2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كترمايا -
الشوف
".
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