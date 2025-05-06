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لبنان

شرطة بلدية طرابلس بدأت برفع السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:23
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باشرت شرطة بلدية طرابلس حملة ميدانية في منطقة أبي سمراء، حيث بدأت برفع السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع وذلك بعد انتهاء المهلة التي خُصصت للإنذارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدية لتحسين المشهد العام، وتسهيل حركة السير وتعزيز السلامة في الأحياء السكنية
 
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