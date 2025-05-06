شرطة بلدية طرابلس بدأت برفع السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع

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باشرت شرطة بلدية حملة ميدانية في منطقة أبي سمراء، حيث بدأت برفع السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع وذلك بعد انتهاء المهلة التي خُصصت للإنذارات، وفق ما أفادت مندوبة " ".تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البلدية لتحسين المشهد العام، وتسهيل حركة السير وتعزيز السلامة في الأحياء السكنية