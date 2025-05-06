محافظة الجنوب تطلق منصة لمرشحي الانتخابات

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أطلقت بتوجيهات من محافظ الجنوب ، منصة إلكترونية تفاعلية خصصت لنشر اسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظة على صعيد مدينة وقرى قضائها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومات للناخبين.ويشمل مضمونها اسماء المرشحين المقبولين وغير المقبولين لعضوية ، ولعضوية الهيئات الاختيارية، ولفئة مختار.