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لبنان

محافظة الجنوب تطلق منصة لمرشحي الانتخابات

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:34
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 أطلقت محافظة الجنوب بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو، منصة إلكترونية تفاعلية خصصت لنشر اسماء المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظة على صعيد مدينة صيدا وقرى قضائها، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومات للناخبين.
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ويشمل مضمونها اسماء المرشحين المقبولين وغير المقبولين لعضوية المجالس البلدية، ولعضوية الهيئات الاختيارية، ولفئة مختار.
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