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لبنان

​ الرئيس عون تسلّم رسالة من ماكرون.. هذا مضمونها

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:59
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تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلها إليه السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تُعقد في مدينة نيس في 9 حزيران المقبل، مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط
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