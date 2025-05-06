​ الرئيس عون تسلّم رسالة من ماكرون.. هذا مضمونها

تسلّم رئيس الجمهورية رسالة من ، نقلها إليه في ، وتضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تُعقد في مدينة نيس في 9 حزيران المقبل، مخصصة لبحث قضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة .

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