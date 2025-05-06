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لبنان

كلاس: لولا دم الصحافة وحبر شهدائها لما عرف لبنان معنى الحرية

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:01
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كتب الوزير السابق جورج كلاس بمناسبة عيد شهداء الصحافة:
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"لولا دم الصحافة و حبر شهدائها لما عرف لبنان معنى الحرية ..!
بعد مئة و عشر سنوات على تنفيذ احكام الإعدام الإبادية بحق ابطال الرأي و الكلمة و المواقف الوطنية بين 1915-1917 نستعيد وقفات المجد التي عاشها شهداء الصحافة و رسل الحقيقة ، و نقف بإجلال وفاء لتضحياتهم و إحياءً لذكراهم الوطنية .
و اتقدم من حضرة نقيب و مجلس الصحافة و نقيب و مجلس المحررين و المؤسسات الاعلامية بخالص التمنيات ، بأن يبقى لبنان مرتكز الحريات و العدالة، و ان نعمل معاً لتحصين كرامة الإعلام و الاعلاميين، حفاظاً على كيانيتنا الوطنية.
و نستذكر بإكبار شهادة و تضحيات الاعلاميين الذي بذلوا ارواحهم في ميدان الدفاع عن الحقيقة و إظهار الحق".
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