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لبنان

الرئيس عون تسلّم دعوة أمير دولة قطر للمشاركة في مؤتمر في الدوحة

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:07
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها إليه السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة في تشرين الثاني المقبل.
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