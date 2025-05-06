الرئيس عون تسلّم دعوة أمير دولة قطر للمشاركة في مؤتمر في الدوحة

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تسلم رئيس الجمهورية رسالة من الشيخ ، نقلها إليه السفير في ، وتضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في في تشرين الثاني المقبل.