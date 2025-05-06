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لبنان

سلام استقبل السفير المصري ووفداً من العشائر العربية في خلدة والسعديات

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:19
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت بلقاء الرئيس سلام، وتناولنا عددًا من المواضيع، وفي مقدمتها ملف العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان.نحن الآن في طور الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي يترأسها رئيسا وزراء البلدين،ونعمل لتحديد موعده في القاهرة في أقرب وقت ممكن، ونتمنى عقده خلال الشهرين القادمين على أبعد تقدير،
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على أن تلائم نتائجها طبيعة المرحلة وما يتطلع إليه كل بلد في مسيرة التعاون بينهما. "

أضاف :" وتناولنا أيضًا مواضيع أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية في لبنان، والأوضاع الإقليمية، وتأثرهما وتفاعلهما فيما بينهما.
كما اتفقنا على أن الأوضاع في المنطقة تحمل قدرًا كبيرًا من التوتر، ينعكس ليس فقط على لبنان، بل على كافة دول المنطقة.
وتوافقنا على أهمية التنسيق بيننا لمواجهة هذه التحديات.
وقد تكون هناك فرصة قادمة في القمة العربية في بغداد في 17 أيار الحالي، حيث ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر بين القادة والزعماء العرب.ونأمل أن تكون الفترة القادمة مليئة بهذه النقاشات البنّاءة،التي يمكن أن تصل إلى نتائج مهمة تساعدنا في التغلب على الكثير من هذه التحديات."
 
 
العشائر العربية
 
 
‏وكان سلام استقبل وفداً من العشائر العربية في خلدة والسعديات ضم الشيخ طلال الضاهر، مختار السعديات الشيخ رفعت الاسعد، الشيخ عامر الغصن عم الشهيد حسن الغصن ، الشيخ خضر نوفل ، رئيس بلدية السعديات رجل الاعمال خالد الاسعد. وقد أكد الرئيس سلام حرصه على ال تحقيق العدالة في ملف خلدة.

بعد اللقاء قال الشيخ طلال الضاهر باسم الوفد:
"بحثنا مع دولة الرئيس الدكتور نواف سلام في مسائل تتعلق بملف أحداث خلدة، وضرورة مقاربة هذا الملف بروح العدالة والإنصاف، بما يحفظ كرامة أهلنا ويصون السلم الأهلي. كما نقلنا إليه هموم أبناء منطقتي خلدة والسعديات، وضرورة إنصافها إنمائيًا واجتماعيًا، مؤكدين ثقتنا بدولة الرئيس وحرصه على بناء دولة القانون والمؤسسات.كانت مناسبة للتأكيد على تمسكنا بالعيش المشترك، وعلى الثوابت الوطنية الجامعة، وعلى دور الدولة الضامنة لحقوق جميع أبنائها دون تمييز."
 
 

العميد نادر

كذلك استقبل الرئيس سلام العميد المتقاعد جورج نادر وأعرب عن تقديره العميق للعسكريين المتقاعدين وما قدّموه من تضحيات في سبيل الوطن. وقال:" لقد أكدنا معًا عدالة المطالب المطروحة، وضرورة تحقيق المساواة بين مختلف القطاعات، ضمن رؤية إصلاحية تراعي الإمكانات المتاحة. وقد لمست من العسكريين المتقاعدين تفهّمًا وطنيًا رصينًا، يعكس حسًّا بالمسؤولية وإدراكًا لطبيعة المرحلة وصعوباتها، وحرصًا منهم على اعتماد مقاربة مرحلية ومتدرجة. وسنتابع هذا الملف بكل اهتمام.
 
 
 
مؤسسة الكفاءات 

كما التقى الرئيس سلام وفدا من مؤسسة كفاءات ضم رئيس مجلس الامناء فادي عواد، عضو مجلس الامناء والهيئة العامة الدكتور نسيم فارس وامينة سر المؤسسة ميريام نديم شويري وعرض الوفد نشاطات المؤسسة واوضاع المعاقين في لبنان.
 
 
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