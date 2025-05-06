الجميّل التقى باخوس ولائحة "صار وقتا"

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التقى رئيس في المركزي في الصيفي لائحة "صار وقتا" الفائزة في انتخابات في الجديدة - - السد برئاسة المحامي أوغست باخوس، والمخاتير ايليو ، أنطوان نصر وغسان ، في حضور امين عام سيرج ، النائب ، مستشار للشؤون إميل السمرا، رئيس اقليم المتن الكتائبي وليد الحروك، رئيس قسم الفردوس مجد توما، رئيس قسم ساحل المتن داني راضي، رئيس قسم الجديدة شربل ، رئيس قسم ماريو قدسي، رئيس قسم سد البوشرية رودريغ بو والمحامي عماد الخوري وأعضاء اللائحة: الحاج، شربل الحداد، ريمون ، منصور ، غسان يزبك، ميشال الجمال، كليمون الحكيم، بسكال القاصوف، رواد ايليا، أبي نادر، داني راضي، جانين القاصوف، رافي مسروبيان، كميل أبي عتمي، الياس واكيم، فانيسا نجم، طوني ، رولا حنا، ماريو عيس وايليواطلع رئيس الكتائب من اللائحة على التحديات الأساسية التي يتطلعون الى مواجهتها متمنياً لهم التوفيق في معالجة المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المنطقة لتستعيد القها ودرها المهم في خدمة سكان الجديدة البوشرية السد.وقال باخوس بعد اللقاء:اتينا لنشكر الجميّل وحزب الكتائب باسمي وباسم كل اللائحة على دعمهم اللامتناهي في هذه المعركة الانتخابية مشيراً الى فتح صفحة جديدة في منطقتنا عساها تحمل الازدهاروتوجه باخوس بالشكر لأهل جديدة البوشرية السد والحلفاء وقال وسنعمل يداً بيد وسننفذ مشروعنا لمواكبة التطور خطوة خطوة كما وعدنا.