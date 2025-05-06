Advertisement

لبنان

الجميّل التقى باخوس ولائحة "صار وقتا"

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1356499-638821310935127704.jpg
Doc-P-1356499-638821310935127704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة "صار وقتا" الفائزة في انتخابات المجلس البلدي في الجديدة - البوشرية - السد برئاسة المحامي أوغست باخوس، والمخاتير ايليو حنكش، أنطوان نصر وغسان الخوري، في حضور امين عام حزب الكتائب سيرج داغر، النائب الياس حنكش، مستشار رئيس حزب الكتائب للشؤون الانتخابية إميل السمرا، رئيس اقليم المتن الكتائبي وليد الحروك، رئيس قسم الفردوس مجد توما، رئيس قسم ساحل المتن داني راضي، رئيس قسم الجديدة شربل حبشي، رئيس قسم الدورة ماريو قدسي، رئيس قسم سد البوشرية رودريغ بو نصار والمحامي عماد الخوري وأعضاء اللائحة:شارل الحاج، شربل الحداد، ريمون كنعان، منصور  يزبك، غسان يزبك، ميشال الجمال، كليمون  الحكيم، بسكال القاصوف، رواد ايليا، جوزيف أبي نادر، داني راضي، جانين القاصوف، رافي  مسروبيان، كميل أبي عتمي، الياس  واكيم، فانيسا  نجم، طوني كيروز، رولا  حنا، ماريو عيس وايلي عون.
Advertisement
واطلع رئيس الكتائب من اللائحة على التحديات الأساسية التي يتطلعون الى مواجهتها متمنياً لهم التوفيق في معالجة المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المنطقة لتستعيد القها ودرها المهم في خدمة سكان الجديدة البوشرية السد. 
وقال باخوس بعد اللقاء: 
اتينا لنشكر النائب سامي الجميّل وحزب الكتائب باسمي وباسم كل اللائحة على دعمهم اللامتناهي في هذه المعركة الانتخابية مشيراً الى فتح صفحة جديدة في منطقتنا عساها تحمل الازدهار 
وتوجه باخوس بالشكر لأهل جديدة البوشرية السد والحلفاء وقال وسنعمل يداً بيد وسننفذ مشروعنا لمواكبة التطور خطوة خطوة كما وعدنا.
مواضيع ذات صلة
ماكينة الكتائب اللبنانية : تقدم لائحة "صار وقتا" برئاسة أوغوست باخوس بفارق ٥٠٠ صوت عن لائحة جان ابو جودة بعد فرز ٢٠٠٠ صوت
lebanon 24
06/05/2025 15:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق لائحتي "صار وقتا" و"يحشوش بيت الكل" للانتخابات البلدية
lebanon 24
06/05/2025 15:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
‏فوز لائحة "صار وقتا" الجديدة البوشرية برئاسة أوغوست باخوس المدعومة من القوات والكتائب وإبراهيم كنعان ‏
lebanon 24
06/05/2025 15:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى باخوس المرشح لمنصب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ
lebanon 24
06/05/2025 15:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:44 | 2025-05-06
07:43 | 2025-05-06
07:33 | 2025-05-06
07:33 | 2025-05-06
07:22 | 2025-05-06
07:09 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24