الحجار استقبل السفير السعودي في لبنان

استقبل والبلديات ، في بخاري‬⁩،‬⁩ في مكتبه في الوزارة.

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‏وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في والوزارة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.