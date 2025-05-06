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لبنان

جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب في جونيه برئاسة افرام

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:15
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 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المجلس البلدي المنتخب في مدينة جونيه برئاسة فيصل افرام ونائب الرئيس رشيّد الخازن. وتضمّ اللائحة الفائزة 18 عضوًا. وحضر الاجتماع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، فؤاد منصور البون ومنسّق كسروان – الفتوح في "القوات" نهرا البعيني.
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وعقب الزيارة، أعرب الرئيس الجديد فيصل افرام، باسم المجلس البلدي، عن "شكره لـ"الحكيم" على دعمه منذ البداية، إذ إنه شارك بطريقة أساسية وفعّالة لإنجاح التحالف وتوسيعه وقد أسفر عن فوز اللائحة بأكملها، وسيستمر "رئيس القوات" بدعمه طالما اننا نقوم بواجبنا ونجهد لتحقيق الرؤية التي وعدنا بها أهالي جونيه".

وإذ رأى أن" هذا التحالف سيكون سندا لعمل المجلس البلدي"، لفت افرام الى أنه "أطلع جعجع على البرنامج والمبادرات والمشاريع التي ستسعى البلدية الى إطلاقها وتنفيذها"، مؤكدا انها "ستعمل وتحقق، وهذا يوم جديد".
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