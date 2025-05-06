جعجع التقى المجلس البلدي المنتخب في جونيه برئاسة افرام

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التقى " " في معراب، المنتخب في برئاسة فيصل افرام ونائب الرئيس رشيّد . وتضمّ اللائحة الفائزة 18 عضوًا. وحضر الاجتماع عضو تكتل "الجمهورية القوية" ، ومنسّق كسروان – في "القوات" نهرا البعيني.وعقب الزيارة، أعرب الرئيس الجديد فيصل افرام، باسم المجلس البلدي، عن "شكره لـ"الحكيم" على دعمه منذ البداية، إذ إنه شارك بطريقة أساسية وفعّالة لإنجاح التحالف وتوسيعه وقد أسفر عن فوز اللائحة بأكملها، وسيستمر "رئيس القوات" بدعمه طالما اننا نقوم بواجبنا ونجهد لتحقيق الرؤية التي وعدنا بها أهالي ".وإذ رأى أن" هذا التحالف سيكون سندا لعمل المجلس البلدي"، لفت افرام الى أنه "أطلع البرنامج والمبادرات والمشاريع التي ستسعى البلدية الى إطلاقها وتنفيذها"، مؤكدا انها "ستعمل وتحقق، وهذا ".