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لبنان

المجلس المنتخب في جونية زار البون: إثناء على وحدة الصف

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:16
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استقبل النائب السابق منصور غانم البون في دارته في جونية المجلس البلدي الجديد المنتخب  في جونية برئاسة فيصل افرام والأعضاء، بحضور نجله فؤاد البون وأعضاء ماكينته الانتخابية.
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البون هنّأ المجلس الجديد بالفوز، مثنياً على "وحدة الصف التي شهدتها المعركة"، واعداً بالدعم الدائم حتى تحقيق الأهداف.

بدوره، شدّد رئيس المجلس الجديد المنتخب فيصل افرام على" أهميّة الالتزام الذي تميّزت به المعركة الانتخابية، فكانت اللائحة قلباً واحداً ويداً واحدة  في كل ّخطوة"، مطالباً أعضاء الحلف الانتخابيّ" بأن يبقوا العين الساهرة والقوّة الداعمة حتى تأتي الجهود بثمار النجاح وتنعم جونية بنهضة حقيقيّة طال انتظارها".
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