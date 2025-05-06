المجلس المنتخب في جونية زار البون: إثناء على وحدة الصف

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استقبل النائب السابق في دارته في الجديد المنتخب في جونية برئاسة فيصل افرام والأعضاء، بحضور نجله البون وأعضاء ماكينته .البون هنّأ بالفوز، مثنياً على "وحدة الصف التي شهدتها المعركة"، واعداً بالدعم الدائم حتى تحقيق الأهداف.بدوره، شدّد رئيس المجلس الجديد المنتخب فيصل افرام على" أهميّة الالتزام الذي تميّزت به المعركة الانتخابية، فكانت اللائحة قلباً واحداً ويداً واحدة في كل ّخطوة"، مطالباً أعضاء الحلف الانتخابيّ" بأن يبقوا والقوّة الداعمة حتى تأتي الجهود بثمار النجاح وتنعم جونية بنهضة حقيقيّة طال انتظارها".