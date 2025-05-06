بالصور... مُحاولة سرقة سيارة صحافيّ في تلة الخياط

كشف الصحافي الزميل أنّ مجهولين حاولوا سرقة سيارته خلال الليل، عند أحد مفارق منطقة .

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وحضرت القوى الأمنيّة وفرع المعلومات والأدلة الجنائيّة إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.