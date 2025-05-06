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لبنان

بالصور... مُحاولة سرقة سيارة صحافيّ في تلة الخياط

Lebanon 24
06-05-2025 | 06:41
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كشف الصحافي الزميل محمد نمر أنّ مجهولين حاولوا سرقة سيارته خلال الليل، عند أحد مفارق منطقة تلة الخياط.
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وحضرت القوى الأمنيّة وفرع المعلومات والأدلة الجنائيّة إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
 
 
 
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