عن ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا... هذا ما قاله وزير الخارجية

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وأطلع الوفد رجي على عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها وشددوا على حاجتهم لدعم الحكومة ووزارة الخارجية والوزراء المعنيين، لتتمكن الهيئة من ممارسة مهامها في كشف مصير المفقودين اللبنانيين في ولبنان، الذين لا يزال عددهم غير نهائي ويحتاج إلى التدقيق. وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية فصل هذا الملف الإنساني عن السياسة، وطالبوا بأن "تمثّل الهيئة في -السورية المزمع تشكيلها، التي ستتابع كل الملفات العالقة بين البلدين". التقى والمغتربين يوسف رجّي وفدا من للمفقودين والمخفيين قسراً ضمّ رئيس الهيئة بالإنابة والأعضاء ، كارمين وأديب نعمة.وأطلع الوفد رجي على عمل الهيئة والتحديات التي تواجهها وشددوا على حاجتهم لدعم الحكومة ووزارة الخارجية والوزراء المعنيين، لتتمكن الهيئة من ممارسة مهامها في كشف مصير المفقودين اللبنانيين في ولبنان، الذين لا يزال عددهم غير نهائي ويحتاج إلى التدقيق. وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية فصل هذا الملف الإنساني عن السياسة، وطالبوا بأن "تمثّل الهيئة في -السورية المزمع تشكيلها، التي ستتابع كل الملفات العالقة بين البلدين".

شدد الوزير رجيّ على أن "ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا هو في سلم أولوياته، انطلاقاً من أن المفقود والانسان بالنسبة له، يأتيان قبل أي شيء آخر"، ووعد "بالقيام بكل ما يلزم لإنهائه، وأنه سيعمل على إزالة أي عائق ديبلوماسي أو سياسي قد يعترض هذا الملف". وأبلغ وفد الهيئة بأنه في صدد تحضير لقاء قريب مع أحمد لتسليمه الملف،الذي يتم إعداده من قبل ، علماً أن الجانب السوري أبدى كل استعداد للمساعدة في جلاء مصير المفقودين اللبنانيين.