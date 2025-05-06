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لبنان

في بيروت... إقفال ملحمة بالشمع الأحمر (صور)

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:06
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أصدر قراراً حمل الرقم 277/ب تاريخ 02/5/2025 قضى بإقفال ووضع الأختام على ملحمة في منطقة المزرعة، وتضمن القرار الآتي : 
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بناءً على اقتراح الملاحق الصحي في مصلحة المسالخ في بلدية بيروت بالتكليف 
يقرر ما يلي 
المادة الأولى :  تقفل وتوضع الأختام على ملحمة " الأمان " الكائنة في العقار رقم 92 من منطقة المزرعة العقارية ، لعدم تنفيذ مضمون الانذار رقم 415 المبلًغ من المستثمر في تاريخ 12/03/2025 . كما تسحب الشهادة الصحية بناءً على القرار رقم 1212/ب وتتلف المتبلات واللحوم المحضّرة وعلى صاحب الملحمة سحب اللحوم الصالحة للاستهلاك.
المادة الثانية:  تكلف مصلحة المسالخ بمؤازرة من فوج حرس بيروت تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة. 

وكانت مصلحة المسالخ بمؤازرة من فوج حرس بيروت ومديرية بيروت الاقليمية في أمن الدولة بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر، قد نفذت اليوم قرار الاقفال الصادر عن المحافظ عبود وختمت الملحمة بالشمع الأحمر وأتلفت المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري.
ومن المقرر استمرار الحملة في مدينة بيروت لتشمل جميع المخالفين للشروط الصحية.
كما يهيب المحافظ عبود بالمواطنين الكرام ضرورة ابلاغ بلدية بيروت عن أي محال ومؤسسات مخالفة لشروط السلامة العامة أو الشروط الصحية والتي من شأنها أن تعرض حياتهم للخطر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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