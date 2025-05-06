في بيروت... إقفال ملحمة بالشمع الأحمر (صور)

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أفادت في في بيان، أن محافظ القاضي ، أصدر قراراً حمل الرقم 277/ب تاريخ 02/5/2025 قضى بإقفال ووضع الأختام على ملحمة في ، وتضمن القرار الآتي :بناءً على اقتراح الملاحق الصحي في مصلحة المسالخ في بلدية بيروت بالتكليفيقرر ما يليالمادة الأولى : تقفل وتوضع الأختام على ملحمة " الأمان " الكائنة في العقار رقم 92 من ، لعدم تنفيذ مضمون الانذار رقم 415 المبلًغ من المستثمر في تاريخ 12/03/2025 . كما تسحب الشهادة الصحية بناءً على القرار رقم 1212/ب وتتلف المتبلات واللحوم المحضّرة وعلى صاحب الملحمة سحب اللحوم الصالحة للاستهلاك.المادة الثانية: تكلف مصلحة المسالخ بمؤازرة من فوج حرس بيروت تنفيذ هذا القرار.المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.وكانت مصلحة المسالخ بمؤازرة من فوج حرس بيروت ومديرية بيروت الاقليمية في بناء لاشارة القاضي ، قد نفذت اليوم قرار الاقفال الصادر عن المحافظ عبود وختمت الملحمة بالشمع الأحمر وأتلفت المواد الغير صالحة للاستهلاك .ومن المقرر استمرار الحملة في مدينة بيروت لتشمل جميع المخالفين للشروط الصحية.كما يهيب المحافظ عبود بالمواطنين الكرام ضرورة ابلاغ بلدية بيروت عن أي محال ومؤسسات مخالفة لشروط السلامة العامة أو الشروط الصحية والتي من شأنها أن تعرض حياتهم للخطر.