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لبنان

فساد... فتح تحقيق في العراق بسبب المساعدات للبنان

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:09
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قالت مصادر قضائية عراقية إن هناك "شبهات فساد واسعة في ملف المساعدات الإنسانية للبنان".
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وأضافت الكصادر لـ"العربية": "القضاء العراقي فتح تحقيقا رسميا في الفساد بملف المساعدات للبنان".
 
وتابعت المصادر: "القضاء استدعى موظفين كبارا للتحقيق في ملف المساعدات للبنان". 
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