فساد... فتح تحقيق في العراق بسبب المساعدات للبنان

قالت مصادر قضائية إن هناك "شبهات فساد واسعة في ملف المساعدات الإنسانية للبنان".

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وأضافت الكصادر لـ"العربية": " فتح تحقيقا رسميا في الفساد بملف المساعدات للبنان".

وتابعت المصادر: "القضاء استدعى موظفين كبارا للتحقيق في ملف المساعدات للبنان".