بعد رفع الحظر... 3 طائرات إماراتيّة تصل غداً إلى مطار بيروت

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تصل غدا إلى ثلاث طائرات اماراتية هي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة الشيخ قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى ابتداء من السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية لأبوظبي.وسيكون في استقبال الطائرات وزير الاعلام المحامي .