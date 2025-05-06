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لبنان

بعد رفع الحظر... 3 طائرات إماراتيّة تصل غداً إلى مطار بيروت

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:33
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تصل غدا إلى مطار رفيق الحريري الدولي ثلاث طائرات اماراتية هي الأولى بعد تنفيذ رئيس الدولة  الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان قرار رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من  السابع من أيار، بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لأبوظبي.
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وسيكون في استقبال الطائرات وزير الاعلام المحامي بول مرقص.
 
 
 
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