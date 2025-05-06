عن شحنة "البيجر"... مسؤول يكشف ما أبلغه "حزب الله" لتركيا

قال مسؤول العلاقات الإعلامية في للـ"أل بي سي" إن "حزب الله هو من أبلغ الجانب بوجود شحنة "بيجر" مفخخة في مطار كانت متجهة الى في أيلول الماضي".

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وكانت تقارير صحافية تركية أفادت ان "اجهزة الاستخبارات أحبطت عملية إدخال أجهزة "بيجر" ثانية مفخخة كانت في طريقها الى لبنان لتستهدف عناصر حزب الله".