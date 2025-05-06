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لبنان

عن شحنة "البيجر"... مسؤول يكشف ما أبلغه "حزب الله" لتركيا

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:33
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قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله يوسف الزين للـ"أل بي سي" إن "حزب الله هو من أبلغ الجانب التركي بوجود شحنة "بيجر" مفخخة في مطار اسطنبول كانت متجهة الى لبنان في أيلول الماضي". 
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وكانت تقارير صحافية تركية أفادت ان "اجهزة الاستخبارات التركية أحبطت عملية إدخال أجهزة "بيجر" ثانية مفخخة كانت في طريقها الى لبنان لتستهدف عناصر حزب الله". 
 
 
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