بري تابع مع وزيرة التربية المستجدات

استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع .

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واستقبل مستشار رئيس الجمهورية ، العميد المتقاعد ديدي رحال .



