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لبنان

بري تابع مع وزيرة التربية المستجدات

Lebanon 24
06-05-2025 | 07:44
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 استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بالقطاع التربوي .
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واستقبل بري مستشار رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون، العميد المتقاعد ديدي رحال .

 
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