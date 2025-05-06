مداهمات في طرابلس وتوقيف مطلوبين

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أفادت مندوبة " " أنّ قوّة كبيرة من مخابرات الجيش - ، نفذت سلسلة مداهمات في مناطق الجميزات، الزاهرية، ، وشارع المئتين، وأوقفت عدداً من المطلوبين وصادرت العديد من المضبوطات.