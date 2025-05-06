تفتيش مستوصف في طرابلس

قامت دورية من في بتفتيش مستوصف في - ، بناءً على إشارة من المختصّ.

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وبحسب معلومات " "، قامت الدورية بتفتيش المستوصف بعد ورود أنباء عن وجود أطباء سوريين يعملون فيه من دون إذن قانوني أو ترخيص رسميّ.