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لبنان
تفتيش مستوصف في طرابلس
Lebanon 24
06-05-2025
|
08:13
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قامت دورية من
مديرية أمن الدولة
في
الشمال
بتفتيش مستوصف في
شارع عزمي
-
طرابلس
، بناءً على إشارة من
القضاء
المختصّ.
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وبحسب معلومات "
لبنان 24
"، قامت الدورية بتفتيش المستوصف بعد ورود أنباء عن وجود أطباء سوريين يعملون فيه من دون إذن قانوني أو ترخيص رسميّ.
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