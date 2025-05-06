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لبنان

تفتيش مستوصف في طرابلس

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:13
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قامت دورية من مديرية أمن الدولة في الشمال بتفتيش مستوصف في شارع عزمي - طرابلس، بناءً على إشارة من القضاء المختصّ.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، قامت الدورية بتفتيش المستوصف بعد ورود أنباء عن وجود أطباء سوريين يعملون فيه من دون إذن قانوني أو ترخيص رسميّ.
 
 
 
 
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