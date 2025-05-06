نديم الجميل من دار الفتوى: اتعهد معالجة موضوع الشراكة والتمثيل

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استقبل مفتي الشيخ النائب الجميل على رأس وفد، وبعد اللقاء قال النائب الجميل: "وضعنا سماحته بكافة الأجواء التي يمر بها البلد وبخاصة المعركة في ، وتحدثنا عن كافة الأمور التي تمر بها العاصمة والتي هي بالنسبة لنا ليست فقط العاصمة وليس فقط انتخابات للمدينة الأكبر في ، اليوم بيروت تمثل هوية الوطن، وهذه الهوية هي هوية مشتركة بين كل الأبناء اللبنانيين، ونمر بتحد كبير جدا، وهذا التحدي يرتب علينا مسؤولية مهمة جدا علينا جميعا. من هنا أولا نحن نؤكد دور المناصفة، ونؤكد دور الشراكة الحقيقية بين كل أبناء بيروت، المنطقة كلها تمر بتحد كبير جدا، نحن لا نريد أن تكون كل تلك الأزمات التي تمر بها البلد أن تنعكس أيضا على بيروت، لا بل بالعكس نريد بيروت أن تكون هي متفوقة على الكل، وفوق كل هذه التحديات، المحافظة على الميثاقية ضرورية وهذا تركه لنا الرئيس هو المناصفة، هناك الكثير من التحديات والكلام عن العديد من الأمور وصلاحيات مقابل التمثيل وغيره، برأيي هذا الأمر لا قدرة لمعالجته على ورم، ولا برفع السقف الطائفي وغيره، فمن المهم جدا معالجة هذا الموضوع وأنا أتعهد امام كل اللبنانيين لا سيما البيارتة أنه بعد انتخابات بلدية بيروت ومن بعد حصولها، حصولها ،بالحفاظ على هذه الميثاقية ،واتعهد أن نعالج موضوع بلدية بيروت، ونعالج موضوع الشراكة والتمثيل والصلاحيات بهدوء في إطار صريح، وتفوق عن كل هذا الكلام والشعارات المذهبية والمزايدات التي يمر بها البلد".اضاف:"هناك الكثير من الافرقاء مراهنون على أنه من الممكن تعديل المعادلة في بلدية بيروت تؤدي إلى تغيير وضع، نستطيع الاستفادة منه في . لا شيء يتم إذا كان هناك ورم ونعالجه بدون وجع، ولا نريد تأزيم العملية، تعهدنا أن نعالج هذا الموضوع ونتحدث بعد الانتخابات بكل هدوء ومسؤولية تجاه ليس فقط أهلنا في بيروت ولكن تجاه أهلنا في كل لبنان والذين تهمهم العاصمة وهم شركاء بها أيضا، من هنا أتمنى من فخامة رئيس الجمهورية ومن الرؤساء ونبيه أن يأخذوا عملية العاصمة على محمل الجد، وأن يكون لهم يد بها ونستطيع معالجة هذا الموضوع بأنسب طريقة في المستقبل، نحن جميعا شركاء، بيروت هي هويتنا، بيروت هي العاصمة، بيروت هوية هذا الوطن، نحن اليوم نجري انتخابات للوطن والحفاظ على هوية هذا الوطن".واستقبل المفتي دريان عميد اتحاد الجمعيات العائلات البيروتية محمد الأمين الذي بحث مع معه في الأوضاع العامة وبخاصة في الشؤون البيروتية والمعيشية والاجتماعية والإنمائية.