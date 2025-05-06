للحدّ من الخسائر على الطرق... نداء من "اليازا" إلى وزير الداخلية

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وجهت منظمة "اليازا" نداء الى والبلديات طالبت فيه بخطة وطنية شاملة للسلامة المرورية للحدّ من الخسائر على الطرق.وجاء فيه:"نظرًا للواقع المقلق الذي تشهده طرق من حيث تدهور السلامة المرورية، وما يشكله هذا الوضع من خطر مباشر على أرواح المواطنين وسلامتهم الجسدية، اضافة إلى ما يسببه من خسائر اقتصادية واجتماعية وسياحية جسيمة، بات من الضروري والملحّ اتخاذ خطوات عملية وفعالة لتحسين هذا الوضع والحد من حوادث السير.وإذ نثني على أهمية التشدّد في تطبيق قانون السير وتحسين البنى التحتية، نودّ أن نلفت النظر إلى جانب لا يقل أهمية، وهو ضرورة بناء جيل جديد منضبط مرورياً ومثقف في مبادئ السلامة على الطرق".أضافت:"سبق لـ"اليازا" أن طالبت منذ أكثر من عشرين عاماً بإدخال مبادئ السلامة المرورية إلى المدرسي، ونجد أنه من الضروري اليوم أن يمتد هذا التثقيف ليشمل مدارس تعليم قيادة السيارات بشكل أوسع وأشمل، وذلك عبر ما يلي:1. تعزيز الثقافة المرورية داخل مدارس تعليم السوق، وعدم الاكتفاء فقط بنماذج قانون السير والامتحانات النظرية، بل إدخال برامج تربوية متخصصة في السلامة المرورية كما هو متّبع في كثير من الدول.2. شرح موسّع وعميق لأنظمة المرور المختلفة:3. نظام السير على الطرق، التجاوز والتلاقي، افضلية المرور على التقاطعات والمستديرات، نظام تنقل المشاة، الإشارات المرورية، وغيرها من نظم المرور المختلفةا.4. نشر التوعية حول المخاطر التالية بشكل علمي وممنهج:- السرعة الزائدة- القيادة تحت تأثير أو المخدرات- التلهّي أثناء القيادة (الخلوي، التبرّج، الطعام وغيرها...)- مخاطر عدم استخدام حزام الأمان- مخاطر عدم استخدام كرسي الأمان للأطفال، وتثقيف السائقات حول هذا الأمر.- القيادة تحت تأثير الانبهار الضوئي5. تعزيز برنامج "دلني وخبرني" وتطويره عبر إدخال مواد تشرح للمُتقدّمين لفحص السوق مكوّنات السيارة الأساسية وأهمية صيانتها الدورية، كجزء لا يتجزأ من القيادة الآمنة.وختمت:"إننا في "اليازا"، نؤكد أن الاستثمار في التثقيف المروري النوعي هو السبيل الأنجع للحدّ من الخسائر على الطرق، ونطالب معاليكم والجهات المختصة بالعمل على تبنّي هذه الاقتراحات ضمن إطار خطة وطنية شاملة للسلامة المرورية".