Advertisement

لبنان

وفد المجلس البلدي المنتخب للجديدة - البوشرية – السد ومخاتيرها زار معراب

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1356590-638821435122873126.jpg
Doc-P-1356590-638821435122873126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زار المجلس البلدي المنتخب للجديدة – البوشرية - السد ووفد من المخاتير، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، في حضور النائبين ملحم رياشي ورازي الحاج، ومنسق منطقة المتن إدي حرّان.
Advertisement

عقب اللقاء، شكر رئيس البلدية أوغست باخوس باسمه وباسم أعضاء لائحة "صار وقتا" حزب "القوات" ورئيسه على دعمهما وثقتهما. وأكد أن "هذه الثقة لم تساهم في تحقيق فوز اللائحة فحسب، بل كرست شراكة وطنية بدأت مع الناس وللناس"، وشدد على أن "الفوز ليس انتصارا لفريق"، معتبرا أن "هذا الفوز الكبير يشكل انتصارا لمنطق الدولة، للإدارة النظيفة والإنماء الحقيقي، في الوقت الذي كانت معراب منذ البداية شريكة دائمة في هذا الخط".

وإذ رأى باخوس أن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجلس البلدي الجديد لترجمة هذه الثقة عملا مجديا"، وعد أهالي المتن بأن تكون البلدية "وفية وعلى قدر الثقة".

 
مواضيع ذات صلة
تكريس التوافق البلدي في بسكنتا وباخوس لرئاسة لائحة الجديدة - البوشرية - السدّ
lebanon 24
06/05/2025 19:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى باخوس المرشح لمنصب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ
lebanon 24
06/05/2025 19:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم مراد إلتقى أوغست باخوس المرشح لرئاسة بلدية الجديدة - البوشرية - السد
lebanon 24
06/05/2025 19:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتائب تدعم لائحة المرشح لرئاسة بلدية الجديدة - البوشرية - السد أوغست باخوس
lebanon 24
06/05/2025 19:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2025-05-06
12:04 | 2025-05-06
11:52 | 2025-05-06
11:33 | 2025-05-06
11:08 | 2025-05-06
11:06 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24