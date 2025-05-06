وفد المجلس البلدي المنتخب للجديدة - البوشرية – السد ومخاتيرها زار معراب

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زار المنتخب للجديدة – - السد ووفد من المخاتير، " " في معراب، في حضور النائبين ورازي الحاج، ومنسق منطقة المتن إدي حرّان.عقب اللقاء، شكر رئيس البلدية باسمه وباسم أعضاء لائحة "صار وقتا" حزب "القوات" ورئيسه على دعمهما وثقتهما. وأكد أن "هذه الثقة لم تساهم في تحقيق فوز اللائحة فحسب، بل كرست شراكة وطنية بدأت مع الناس وللناس"، وشدد على أن "الفوز ليس انتصارا لفريق"، معتبرا أن "هذا الفوز الكبير يشكل انتصارا لمنطق الدولة، للإدارة النظيفة والإنماء الحقيقي، في الوقت الذي كانت معراب منذ البداية شريكة دائمة في هذا الخط".وإذ رأى باخوس أن "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجلس البلدي الجديد لترجمة هذه الثقة عملا مجديا"، وعد أهالي المتن بأن تكون البلدية "وفية وعلى قدر الثقة".