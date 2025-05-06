اليوم... هذا عدد المرشحين في قضاء صور





أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في اليوم الثلاثاء، على 72 مرشحاً للمجالس البلدية و18 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 229 مرشحاً للمجالس البلدية و200 مرشح اختياري في قضاء صور.

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