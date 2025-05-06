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لبنان

اليوم... هذا عدد المرشحين في قضاء صور

Lebanon 24
06-05-2025 | 09:15
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أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء صور اليوم الثلاثاء، على  72 مرشحاً للمجالس البلدية و18 مرشحاً للمجالس الاختيارية، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن 229 مرشحاً للمجالس البلدية و200 مرشح اختياري في قضاء صور.
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