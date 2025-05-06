أخطاء يتفاجأ بها المواطنون... هذه أبرزها



تفاجأ مواطنون أرادوا التأكّد من ورود أسمائهم في القوائم الإنتخابيّة، قبل التوجّه إلى صناديق الإقتراع، بأنّهم مسجّلون في محافظتين مختلفتين، على الرغم من إتمامهم الإجراءات القانونيّة لنقل نفوسهم وإلغائها.

Advertisement

وتقع مُعظم هذه الأخطاء التي يشكو منها المواطنون عند الزواج، فبدلاً من نقل نفوس شخصٍ ما إلى محافظته الجديدة، وإلغائها في مكان الولادة، يبقى إسمه موجوداً في محافظتين مختلفتين. تفاجأ مواطنون أرادوا التأكّد من ورود أسمائهم في القوائم الإنتخابيّة، قبل التوجّه إلى صناديق الإقتراع، بأنّهم مسجّلون في محافظتين مختلفتين، على الرغم من إتمامهم الإجراءات القانونيّة لنقل نفوسهم وإلغائها.وتقع مُعظم هذه الأخطاء التي يشكو منها المواطنون عند الزواج، فبدلاً من نقل نفوس شخصٍ ما إلى محافظته الجديدة، وإلغائها في مكان الولادة، يبقى إسمه موجوداً في محافظتين مختلفتين.



وتجدر الإشارة إلى أنّ هناك أخطاء أخرى يتفاجأ بها المواطنون قبل الإنتخابات، ولعلّ أبرزها شطب بعضهم من سجل النفوس واعتبارهم في عداد الأموات، أو حصول أخطاء في بطاقات الهويّة عند الإستحصال عليها.