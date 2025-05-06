إعلان لائحة "قرار الغد" في المنية

أُعلن في بلدة - النبي ، لائحة "قرار "، برئاسة توفيق محمد زريقة وعضوية : مشهور مصطفى طبو ، الخير ، شاكر،أحمد الأشرفي، الغزاوي ، العرجا ، ، أسوم، رائد رأفت المبيض، ملص،جمال مطر، خضر، ، أحمد خضر الدهيبي، شفيق عبدالله العتري، غسان رستم ، ابراهيم المصري، ،زياد ،و .

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