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لبنان

إعلان لائحة "قرار الغد" في المنية

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:02
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 أُعلن في بلدة  المنية - النبي يوشع ، لائحة "قرار الغد"،  برئاسة توفيق محمد زريقة وعضوية : مشهور مصطفى طبو ،محمد خالد الخير ،جمال عبد الناصر شاكر،أحمد الأشرفي،محمود خضر الغزاوي ، محمد عبد الحميد العرجا ، محمد أحمد الآغا، محمد عمر أسوم، رائد رأفت المبيض،ابراهيم ملص،جمال مطر،فواز خضر، عبدالرحمن علي عبيد، أحمد خضر الدهيبي، شفيق عبدالله العتري، غسان رستم ، ابراهيم المصري، احمد ابراهيم بو خليل،زياد البيطار،و نجيب الماروق.
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