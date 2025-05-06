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لبنان
إعلان لائحة "قرار الغد" في المنية
Lebanon 24
06-05-2025
|
10:02
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أُعلن في بلدة
المنية
- النبي
يوشع
، لائحة "قرار
الغد
"، برئاسة توفيق محمد زريقة وعضوية : مشهور مصطفى طبو ،
محمد خالد
الخير ،
جمال عبد الناصر
شاكر،أحمد الأشرفي،
محمود خضر
الغزاوي ،
محمد عبد الحميد
العرجا ،
محمد أحمد
الآغا
،
محمد عمر
أسوم، رائد رأفت المبيض،
ابراهيم
ملص،جمال مطر،
فواز
خضر،
عبدالرحمن
علي عبيد
، أحمد خضر الدهيبي، شفيق عبدالله العتري، غسان رستم ، ابراهيم المصري،
احمد ابراهيم
بو خليل
،زياد
البيطار
،و
نجيب
الماروق
.
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