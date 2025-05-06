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لبنان

الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:32
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة مجدل عنجرزحلة وحارة الفيكاني – رياق، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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