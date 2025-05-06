الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار

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صدر عن ـــ ، البيان الآتي:دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدة – وحارة الفيكاني – ، وأوقفت المواطنين: (ح.خ.)، (م.خ.)، (ط.ح.)، (ي.ح.)، (ا.ح.)، (ا.ف.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار واعتراض الدورية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.