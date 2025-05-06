إعلان مهم من شركة "ألفا"... هذا ما سيحدث منتصف هذه الليلة

أعلنت شركة الفا عبر "اكس" ان "منتصف هذه الليلة، تخضع أنظمتنا الى تحديث ضروري سيتم بأقصى سرعة للتقليل من تأثر الخدمات. نعتذر عن أي إزعاج".

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