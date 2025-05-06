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لبنان

إعلان مهم من شركة "ألفا"... هذا ما سيحدث منتصف هذه الليلة

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:31
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 أعلنت شركة الفا عبر "اكس" ان "منتصف هذه الليلة، تخضع أنظمتنا الى تحديث ضروري سيتم بأقصى سرعة للتقليل من تأثر الخدمات. نعتذر عن أي إزعاج".
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