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لبنان

صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل

Lebanon 24
06-05-2025 | 10:34
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جبيل.
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للإطلاع على نتائج الإنتخابات البلديّة الرجاء الضغط هنا
 
 
للإطلاع على نتائج الإنتخابات الإختيارية الرجاء الضغط هنا
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