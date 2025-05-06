بحضور حواط والصايغ... الجميّل التقى لائحة "جبيل أحلى"

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اللقاء ضم رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، رئيس قسم جبيل الكتائبي لويس نادر ومساعدة امين عام جيسيكا الفغالي وأعضاء اللائحة: زاهر أبي غصن، جوليان ، زياد الكلاّب، الحاج، مونس، اليز مرهج، غسان طويلة، ، كريم ودولي نصر إضافة الى المسؤول الإعلامي للائحة جاد سمعان ومن أبناء جبيل أنطوان الشامي، طوني ، جاد سمعان وجورج أغناطيوس.