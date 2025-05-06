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لبنان
بحضور حواط والصايغ... الجميّل التقى لائحة "جبيل أحلى"
Lebanon 24
06-05-2025
|
11:08
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التقى
رئيس حزب الكتائب سامي
الجميّل في
بيت الكتائب
المركزي في الصيفي لائحة "
جبيل
أحلى" الفائزة في انتخابات
المجلس البلدي
في جبيل برئاسة
جوزيف
الشامي
يرافقها النائب
زياد حواط
وفي حضور النائب
سليم الصايغ
.
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اللقاء ضم رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، رئيس قسم جبيل الكتائبي لويس نادر ومساعدة امين عام
الكتائب
جيسيكا الفغالي
الخوري
وأعضاء اللائحة: زاهر أبي غصن، جوليان
زغيب
، زياد الكلاّب،
نزار
الحاج،
إيلي
مونس، اليز مرهج، غسان طويلة،
وسام صليبا
، كريم
قرداحي
ودولي نصر إضافة الى المسؤول الإعلامي للائحة جاد سمعان ومن أبناء جبيل أنطوان الشامي، طوني
بدوي
، جاد سمعان وجورج أغناطيوس.
رئيس الكتائب هنأ اللائحة على فوزها في الانتخابات متمنياً لها النجاح في تحقيق مشروعها وجرى التأكيد على التعاون التام لتلبية طموحات أبناء جبيل لما فيه مصلحة المدينة العريقة وأهلها مجتمعين.
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