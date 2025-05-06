الجميّل التقى لائحة "نهضة جونيه" وأكد دعمه لها

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جمع اللقاء ، نواب الأمين العام لحزب بشير مراد وإيلي صقر ورئيس اقليم كسروان الكتائبي ميشال حكيم وأعضاء اللائحة: فادي فيّاض، ، رودريك ، شربل بو لحدو، جورج بعينو، ميليسا معتوق العضم، رشيد ، ماري بويري وجو عوّده.رئيس الكتائب هنّأ اللائحة الفائزة في الانتخابات، مؤكّدًا دعمه الكامل لها في مسيرة تحقيق برنامجها، ومشدّدًا على أهمية التعاون الوثيق لما فيه خير مدينة وأهلها وتلبيةً لطموحات أبنائها.بعد اللقاء، قال افرام: "أتينا لنشكر برئيسه الجميّل على دعمه المطلق منذ بداية الحملة وبانضمامه للتحالف الخماسي، واليوم أكد الجميّل دعمه المستمر للمجلس البلدي الجديد الذي سيشهد على نهضة جونيه لأننا نحمل باقة من المبادرات والمشاريع وحزب الكتائب معنا وداعم لجهودنا. "