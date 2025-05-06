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لبنان

الجميّل التقى لائحة "نهضة جونيه" وأكد دعمه لها

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:00
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة "نهضة جونيه" الفائزة في انتخابات المجلس البلدي برئاسة فيصل افرام وفي حضور النائب الدكتور سليم الصايغ.
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جمع اللقاء الأمين العام سيرج داغر، نواب الأمين العام لحزب الكتائب بشير مراد وإيلي صقر ورئيس اقليم كسروان الكتائبي ميشال حكيم وأعضاء اللائحة: فادي فيّاض، جورج سعادة، رودريك  فنيانوس، شربل  بو لحدو، جورج بعينو، ميليسا  معتوق العضم، رشيد الخازن، ماري بويري وجو عوّده.

رئيس الكتائب هنّأ اللائحة الفائزة في الانتخابات، مؤكّدًا دعمه الكامل لها في مسيرة تحقيق برنامجها، ومشدّدًا على أهمية التعاون الوثيق لما فيه خير مدينة جونية وأهلها وتلبيةً لطموحات أبنائها.

بعد اللقاء، قال افرام: "أتينا لنشكر حزب الكتائب برئيسه الشيخ سامي الجميّل على دعمه المطلق منذ بداية الحملة الانتخابية وبانضمامه للتحالف الخماسي، واليوم أكد الجميّل دعمه المستمر للمجلس البلدي الجديد الذي سيشهد على نهضة جونيه لأننا نحمل باقة من المبادرات والمشاريع وحزب الكتائب معنا وداعم لجهودنا. "
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