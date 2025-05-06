هو قائد في "حزب الله"... إليكم هوية المستهدف في كفررمان (صورة)

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صدر عن "حزب الله" مساء اليوم، البيان الآتي:

"يا أهلنا، يا شعب ، بكل فخر واعتزاز، نزف إليكم الشهيد على الشهيد المجاهد الحاج والذي ارتقى اثر عملية اغتيال في كفررمان حي الجامعات".