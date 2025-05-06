Advertisement

لبنان

هو قائد في "حزب الله"... إليكم هوية المستهدف في كفررمان (صورة)

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1356673-638821577099247925.jpeg
Doc-P-1356673-638821577099247925.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة كفررمان جنوب لبنان مساء اليوم إلى استشهاد القائد في "حزب الله" الحاج عدنان حرب، بحسب معلومات "لبنان 24".
Advertisement

وصدر عن "حزب الله" مساء اليوم، البيان الآتي:  "يا أهلنا، يا شعب المقاومة، بكل فخر واعتزاز، نزف إليكم الشهيد على طريق القدس الشهيد المجاهد الحاج عدنان حرب والذي ارتقى اثر عملية اغتيال في كفررمان حي الجامعات". 
مواضيع ذات صلة
هذه هويّة المُستهدف في "غارة خربة سلم"
lebanon 24
07/05/2025 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: المبنى المستهدف في الضاحية كان يحتوي على أسلحة لـ"حزب الله"
lebanon 24
07/05/2025 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة وادي الحجير"
lebanon 24
07/05/2025 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لـ"حزب الله" بترميم نفسه
lebanon 24
07/05/2025 00:45:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2025-05-06
16:43 | 2025-05-06
16:24 | 2025-05-06
16:14 | 2025-05-06
15:20 | 2025-05-06
14:51 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24