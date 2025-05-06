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لبنان
بعد الاغتيال الاسرائيلي في كفررمان.. بيان من "حزب الله"
Lebanon 24
06-05-2025
|
12:52
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صدر عن "
حزب الله
" مساء اليوم، البيان الآتي:
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"يا أهلنا، يا شعب
المقاومة
، بكل فخر واعتزاز، نزف إليكم الشهيد على
طريق القدس
الشهيد المجاهد
الحاج عدنان
حرب والذي ارتقى اثر عملية اغتيال في كفررمان حي الجامعات".
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