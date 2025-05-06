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لبنان

بعد الاغتيال الاسرائيلي في كفررمان.. بيان من "حزب الله"

Lebanon 24
06-05-2025 | 12:52
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صدر عن "حزب الله" مساء اليوم، البيان الآتي: 
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"يا أهلنا، يا شعب المقاومة، بكل فخر واعتزاز، نزف إليكم الشهيد على طريق القدس الشهيد المجاهد الحاج عدنان حرب والذي ارتقى اثر عملية اغتيال في كفررمان حي الجامعات". 

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