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لبنان

في عكار.. عمليات نصب واحتيال بطرق احترافية ضحيتها الفقراء!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 13:00
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تشهد منطقة عكار، وهي من أفقر المناطق في لبنان، في الآونة الأخيرة عمليات نصب شبه يومية، ينفذها بعض الأفراد باستخدام أساليب احترافية وحيل متعددة.
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وفي هذا السياق، روى أحد سكان بلدة عكارية تعرّض لعملية نصب لـ "لبنان 24" ما حدث معه.

وقال الضحية: "اتصل بي أشخاص ادعوا أنهم حصلوا على رقمي من جمعية "كاريتاس"، وذكروا أنهم يعملون على تقديم فرص عمل للأشخاص الفقراء. عرضوا عليّ فرصة عمل في دولة عربية براتب شهري قدره 3000 دولار، على أن يتواصلوا معي لاحقًا عند وصولهم إلى المطار بيروت لتوضيح المزيد من التفاصيل حول الوظيفة".

وتابع: "بعد يومين، اتصلوا بي وقالوا إنهم وصلوا إلى المطار، ولكنهم لا يستطيعون التواصل معي لأنهم لا يملكون خطًا لبنانيًا أي شريحة هاتف، ولا يمكنهم استخدام أرقامهم من خارج لبنان. طلبوا مني شحن خطوطهم للتمكن من التحدث معي، وأرسلوا لي شيكًا بمبلغ 3000 دولار عبر الـ OMT، مع طلب شحن 7 خطوط هاتفية بقيمة 700 دولار".

وأضاف: "قمت بتزويدهم برقم صاحب أحد محلات الهواتف التي أشحن منها خطي بشكل دائم. فتواصلوا معه وقاموا بشحن سبعة خطوط بقيمة 700 دولار. وأخبروا صاحب المحل أنهم أرسلوا لي مبلغ 3000 دولار، وأنني سأدفع للمحل المبلغ، ثم سيتواصلون معي لتسوية الحسابات لاحقًا".

وأشار إلى أنه في وقت لاحق، حاولت زوجته التواصل مع أحد المسؤولين في شركة "OMT" للتأكد من صحة ما يحدث، فتبين أن الشيك المرسل عبر "OMT" وهمي، وأنها عملية نصب محكمة.
وعندما حاولوا الاتصال مرة أخرى بالرقم نفسه، لم يتلقوا أي إجابة.
ختم الضحية بالقول: "كاهن الرعية أكّد لي أن العديد من الأشخاص في المنطقة وقعوا ضحايا لهذه العمليات الاحتيالية في الآونة الأخيرة،ودعا أبناء عكار إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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