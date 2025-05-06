Advertisement

لبنان

في طرابلس.. أطلق النار على نادٍ رياضي وفرّ

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1356708-638821634748683108.jpg
Doc-P-1356708-638821634748683108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم المدعو محمد حرفوش على إطلاق النار باتجاه نادي "ألفا" الرياضي، العائد لعائلة آل عيد، في منطقة جبل محسنطرابلس، ما أدى إلى تضرر واجهة النادي بعدة طلقات نارية، دون وقوع إصابات بشرية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وبحسب المعلومات، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلافات استفزازية سابقة بين الطرفين.

وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وتعقبه.
مواضيع ذات صلة
في الميناء... أطلق النار وفرّ!
lebanon 24
07/05/2025 00:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار وفرّ... هذا ما حصل قرب مدرسة في طرابلس!
lebanon 24
07/05/2025 00:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار عليه في طرابلس
lebanon 24
07/05/2025 00:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق النار عليه ولاذ بالفرار
lebanon 24
07/05/2025 00:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2025-05-06
16:43 | 2025-05-06
16:24 | 2025-05-06
16:14 | 2025-05-06
15:20 | 2025-05-06
14:51 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24