في طرابلس.. أطلق النار على نادٍ رياضي وفرّ

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وبحسب المعلومات، فإن الحادثة جاءت على خلفية خلافات استفزازية سابقة بين الطرفين.وقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وتعقبه.