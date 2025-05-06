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لبنان

عن غارة كفررمان.. بيان من "الصحة"

Lebanon 24
06-05-2025 | 14:51
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كفررمان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
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