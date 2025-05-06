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لبنان

وزير يواكب مرافق وزارته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2025 | 15:20
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علم "لبنان24" من مصدر في وزارة الاتصالات أنّه بعد الجولة التي قام بها وزير الاتصالات شارل الحاج في الجنوب، والتي أعطت دفعا إيجابيا، وبعد زيارة شركة ألفا، من المتوقع أن يتابع الوزير سلسلة من الجولات من أبرزها زيارة شركة "تاتش" في الأيام القليلة المقبلة.
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المصدر: لبنان24
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