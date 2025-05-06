وزير يواكب مرافق وزارته

علم " " من مصدر في أنّه بعد الجولة التي قام بها وزير الاتصالات في الجنوب، والتي أعطت دفعا إيجابيا، وبعد زيارة ، من المتوقع أن يتابع الوزير سلسلة من الجولات من أبرزها زيارة شركة "تاتش" في الأيام القليلة المقبلة.

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