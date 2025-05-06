19
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بجرم النصب والاحتيال.. مطلوب في قبضة أمن الدولة
Lebanon 24
06-05-2025
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة،في بيان، أنّه "متابعةً للجهود التي تبذلها
المديرية العامة
لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبتاريخ 6/5/2025، أوقفت دورية من
مديرية الجنوب
الإقليمية المدعو (م.ز.) بجرم نصب واحتيال، بعد ان لجأ إلى إحدى المدارس في مدينة
صيدا
".
Advertisement
ولفت البيان إلى أنّه أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
أحد أخطر المطلوبين في قبضة أمن الدولة.. إليكم التفاصيل (صور)
Lebanon 24
أحد أخطر المطلوبين في قبضة أمن الدولة.. إليكم التفاصيل (صور)
07/05/2025 00:46:30
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقوا المنازل خلال الحرب وتاجروا بالأسلحة.. مطلوبون في قبضة أمن الدولة
Lebanon 24
سرقوا المنازل خلال الحرب وتاجروا بالأسلحة.. مطلوبون في قبضة أمن الدولة
07/05/2025 00:46:30
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم صورة مطلوب بجرم احتيال بطريقة السحر والشّعوذة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
تعميم صورة مطلوب بجرم احتيال بطريقة السحر والشّعوذة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
07/05/2025 00:46:30
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سلب وطعن بالسكّين
Lebanon 24
قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سلب وطعن بالسكّين
07/05/2025 00:46:30
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
Lebanon 24
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
16:51 | 2025-05-06
06/05/2025 04:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
Lebanon 24
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
16:43 | 2025-05-06
06/05/2025 04:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:24 | 2025-05-06
06/05/2025 04:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يواكب مرافق وزارته
Lebanon 24
وزير يواكب مرافق وزارته
15:20 | 2025-05-06
06/05/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن غارة كفررمان.. بيان من "الصحة"
Lebanon 24
عن غارة كفررمان.. بيان من "الصحة"
14:51 | 2025-05-06
06/05/2025 02:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
Lebanon 24
كانت من أشهر الفنانات.. هل تذكرون ألين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور السنوات (صور)
02:40 | 2025-05-06
06/05/2025 02:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
05:53 | 2025-05-06
06/05/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
04:04 | 2025-05-06
06/05/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
03:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:51 | 2025-05-06
بعد اغتيال مسؤول في "حزب الله" في كفررمان.. إليكم أوّل تعليق إسرائيليّ
16:43 | 2025-05-06
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الشوف
16:24 | 2025-05-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:20 | 2025-05-06
وزير يواكب مرافق وزارته
14:51 | 2025-05-06
عن غارة كفررمان.. بيان من "الصحة"
14:45 | 2025-05-06
رئيس رابطة يضغط.. وإضراب جديد يقترب
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 00:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24