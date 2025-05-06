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لبنان

بجرم النصب والاحتيال.. مطلوب في قبضة أمن الدولة

Lebanon 24
06-05-2025 | 16:14
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة،في بيان، أنّه "متابعةً للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبتاريخ 6/5/2025، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية المدعو (م.ز.) بجرم نصب واحتيال، بعد ان لجأ إلى إحدى المدارس في مدينة صيدا".
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ولفت البيان إلى أنّه أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
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