بجرم النصب والاحتيال.. مطلوب في قبضة أمن الدولة

أعلنت – والتوجيه والعلاقات العامة،في بيان، أنّه "متابعةً للجهود التي تبذلها لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبتاريخ 6/5/2025، أوقفت دورية من الإقليمية المدعو (م.ز.) بجرم نصب واحتيال، بعد ان لجأ إلى إحدى المدارس في مدينة ".

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ولفت البيان إلى أنّه أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.