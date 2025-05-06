Advertisement

لبنان

خمسة موقوفين لدى الجيش بتهمة إطلاق الصواريخ

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1356801-638821949788503277.jpg
Doc-P-1356801-638821949788503277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلم الجيش من حركة «حماس» مطلوباً ثالثاً يُشتبه بضلوعه في عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في شهر آذار الماضي، ليرتفع عدد الموقوفين إلى خمسة.
Advertisement
وبعد تسلمها شخصين من «حماس» يومي الأحد والاثنين، أعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» تسلمها الثلاثاء مطلوباً ثالثاً. وقالت في البيان: «إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة حماس فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 مارس 2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل مديرية المخابرات لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور».
وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
وكانت مديرية المخابرات تسلمت مطلوبين اثنين في صيدا يومي الأحد والاثنين، وارتفع عدد الموقوفين في هذا الوقت إلى خمسة لدى السلطات اللبنانية، فيما تواصل ملاحقة مشتبه بهم آخرين.
مواضيع ذات صلة
مصدر أمنيّ يكشف: هذه جنسية الموقوفين بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتّجاه إسرائيل
lebanon 24
07/05/2025 09:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش لا يعرف بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة
lebanon 24
07/05/2025 09:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الرئاسة اللبنانية: الجيش يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ والجهة المسؤولة (الشرق)
lebanon 24
07/05/2025 09:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش أجرى جلسة تقييم أمنية بعد إطلاق الصواريخ من لبنان
lebanon 24
07/05/2025 09:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-05-07
02:30 | 2025-05-07
02:15 | 2025-05-07
02:05 | 2025-05-07
01:58 | 2025-05-07
01:55 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24