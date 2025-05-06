خمسة موقوفين لدى الجيش بتهمة إطلاق الصواريخ

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تسلم الجيش من حركة «حماس» مطلوباً ثالثاً يُشتبه بضلوعه في عملية إطلاق صواريخ من باتجاه في شهر آذار الماضي، ليرتفع عدد الموقوفين إلى خمسة.وبعد تسلمها شخصين من «حماس» يومي الأحد والاثنين، أعلنت في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» تسلمها الثلاثاء مطلوباً ثالثاً. وقالت في البيان: «إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتاريخَي 22 و28 2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية وقرار ، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور».وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف المختص.وكانت مديرية المخابرات تسلمت مطلوبين اثنين في يومي الأحد والاثنين، وارتفع عدد الموقوفين في هذا الوقت إلى خمسة لدى ، فيما تواصل ملاحقة مشتبه بهم آخرين.