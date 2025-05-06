23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خمسة موقوفين لدى الجيش بتهمة إطلاق الصواريخ
Lebanon 24
06-05-2025
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلم الجيش من حركة «حماس» مطلوباً ثالثاً يُشتبه بضلوعه في عملية إطلاق صواريخ من
جنوب لبنان
باتجاه
إسرائيل
في شهر آذار الماضي، ليرتفع عدد الموقوفين إلى خمسة.
Advertisement
وبعد تسلمها شخصين من «حماس» يومي الأحد والاثنين، أعلنت
قيادة الجيش
في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» تسلمها الثلاثاء مطلوباً ثالثاً. وقالت في البيان: «إلحاقًا بالبيانَين السابقَين المتعلقَين بتسلُّم الجيش من حركة
حماس
فلسطينيَّين للاشتباه بتورطهما في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي
الفلسطينية
المحتلة بتاريخَي 22 و28
مارس
2025، وضمن إطار التتبع الأمني والتنسيق المستمر من قبل
مديرية المخابرات
لتوقيف بقية المتورطين بناء على توصية
المجلس الأعلى للدفاع
وقرار
الحكومة اللبنانية
، تسلمت المديرية من حركة حماس الفلسطيني (ق.س.) عند مدخل مخيم البص – صور».
وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف
القضاء
المختص.
وكانت مديرية المخابرات تسلمت مطلوبين اثنين في
صيدا
يومي الأحد والاثنين، وارتفع عدد الموقوفين في هذا الوقت إلى خمسة لدى
السلطات اللبنانية
، فيما تواصل ملاحقة مشتبه بهم آخرين.
مواضيع ذات صلة
مصدر أمنيّ يكشف: هذه جنسية الموقوفين بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتّجاه إسرائيل
Lebanon 24
مصدر أمنيّ يكشف: هذه جنسية الموقوفين بعد إطلاق صواريخ من لبنان باتّجاه إسرائيل
07/05/2025 09:41:30
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش لا يعرف بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش لا يعرف بعد الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه كريات شمونة
07/05/2025 09:41:30
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر الرئاسة اللبنانية: الجيش يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ والجهة المسؤولة (الشرق)
Lebanon 24
مصادر الرئاسة اللبنانية: الجيش يجري تحقيقا دقيقا لمعرفة تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ والجهة المسؤولة (الشرق)
07/05/2025 09:41:30
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش أجرى جلسة تقييم أمنية بعد إطلاق الصواريخ من لبنان
Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: رئيس أركان الجيش أجرى جلسة تقييم أمنية بعد إطلاق الصواريخ من لبنان
07/05/2025 09:41:30
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أعد لنا ما كان يا دهر في لبنان
Lebanon 24
أعد لنا ما كان يا دهر في لبنان
02:00 | 2025-05-07
07/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التشخيص الطبي بالذكاء الاصطناعي.. كيف يمكن أن يُحدث ثورة في الرعاية الصحية؟
Lebanon 24
التشخيص الطبي بالذكاء الاصطناعي.. كيف يمكن أن يُحدث ثورة في الرعاية الصحية؟
02:30 | 2025-05-07
07/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الإماراتيين والسعوديين.. هكذا ستنعكس اقتصادياً على لبنان
Lebanon 24
عودة الإماراتيين والسعوديين.. هكذا ستنعكس اقتصادياً على لبنان
02:15 | 2025-05-07
07/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في المتن الشمالي
Lebanon 24
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في المتن الشمالي
02:05 | 2025-05-07
07/05/2025 02:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. الطائرات الإماراتية تبدأ بالوصول إلى بيروت
Lebanon 24
اليوم.. الطائرات الإماراتية تبدأ بالوصول إلى بيروت
01:58 | 2025-05-07
07/05/2025 01:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
Lebanon 24
في عزاء زوج الفنانة كارول سماحة... فيديو يكشف ما فعلته ممثلة شهيرة
05:53 | 2025-05-06
06/05/2025 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
Lebanon 24
بعد غياب... ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجىء متابعيها: أصبحت مستشارة لدى السيّدة الأولى
10:02 | 2025-05-06
06/05/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر.. شاهدوا كيف كانت هيفا وهبي في بداية التسعينات هل تغيرت كثيراً؟
04:04 | 2025-05-06
06/05/2025 04:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل
Lebanon 24
بالصورة... أوّل إطلالة لابنة وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة الراحل
10:08 | 2025-05-06
06/05/2025 10:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بـ 23 عاماً.. الشيف أنطوان بتصريحات جريئة عن طليقته: خانتني لأني بخيل (فيديو)
03:36 | 2025-05-06
06/05/2025 03:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-05-07
أعد لنا ما كان يا دهر في لبنان
02:30 | 2025-05-07
التشخيص الطبي بالذكاء الاصطناعي.. كيف يمكن أن يُحدث ثورة في الرعاية الصحية؟
02:15 | 2025-05-07
عودة الإماراتيين والسعوديين.. هكذا ستنعكس اقتصادياً على لبنان
02:05 | 2025-05-07
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في المتن الشمالي
01:58 | 2025-05-07
اليوم.. الطائرات الإماراتية تبدأ بالوصول إلى بيروت
01:55 | 2025-05-07
انتشار أمني كثيف في طرابلس تزامنا مع زيارة وزير الداخيلة
فيديو
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
Lebanon 24
بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)
09:57 | 2025-05-05
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
Lebanon 24
تُعاني من 3 أمراض وراثية مزمنة.. فنانة شهيرة تُدافع عن ديمة بياعة وتعتذر (فيديو)
01:36 | 2025-05-05
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
07/05/2025 09:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24