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لبنان
لا اهداف جديدة ولا تغيير جوهرياً في قواعد الاشتباك
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-05-2025
|
01:15
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افادت مصادر مطّلعة "أن
الغارات
الإسرائيلية
التي حصلت قبل يومين على مناطق في
البقاع
وعلى الحدود
اللبنانية السورية
، لم تستهدف أي أهداف جديدة، بل تركزت على منشآت ومواقع سبق أن ضُربت خلال الحرب الأخيرة.
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وأشارت المصادر إلى أن بعض الضربات، طالت مناطق مفتوحة وخالية من أي نشاط فعلي.
وبحسب المصادر، فإن هذا النوع من النشاط العسكري يندرج ضمن محاولة إســرائيل الإيحاء بأن زمام المبادرة لا يزال بيدها، وأن وتيرة التصعيد لم تهدأ رغم وقف إطلاق النار.
وتضيف أن الغارات تأتي في سياق الحفاظ على صورة "اليد
العليا
" في المعركة، ولو من خلال استهدافات شكلية.
وتختم المصادر بالتأكيد على أن طبيعة الأهداف المستهدفة تُثبت أن لا تغيير جوهرياً في قواعد الاشتباك المكرسة بعد الحرب، وأن المشهد العسكري لم يدخل مرحلة جديدة حتى الساعة.
المصدر:
لبنان 24
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