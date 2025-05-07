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لبنان

الكباش مستمر في "اتحاد بلديات المتن الشمالي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-05-2025 | 01:30
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يتواصل الكباش الحاد حول رئاسة اتحاد بلديات المتن الشمالي، وسط منافسة محتدمة بين حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل والوزير السابق إلياس المر.
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وتشير المعلومات إلى أن عدد البلديات التي التزمت بالتصويت لصالح الجميّل يفوق، بقليل، تلك التي وعدت المر، ما يمنح الكتائب أفضلية أولية.
ورغم ذلك، لا تزال كفة الميزان غير محسومة، إذ إن عددًا من البلديات لم يُعلن موقفه النهائي، ما يترك هامشًا مفتوحًا للمفاجآت في الأيام القليلة المقبلة. وبينما يُسرع فريق المر لإعلان فوزٍ شبه محسوم برئاسة الاتحاد، يفضّل حزب الكتائب اعتماد مقاربة حذرة، من دون الإفصاح عن أي موقف رسمي، رغم ارتياحه الواضح للتقدّم الحاصل حتى الآن.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تقرير هوية الفائز الحقيقي في هذا السباق البلدي الدقيق.
المصدر: لبنان 24
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