الكباش مستمر في "اتحاد بلديات المتن الشمالي"

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يتواصل الكباش الحاد حول رئاسة ، وسط منافسة محتدمة بين برئاسة الجميّل والوزير السابق .وتشير المعلومات إلى أن عدد البلديات التي التزمت بالتصويت لصالح الجميّل يفوق، بقليل، تلك التي وعدت المر، ما يمنح أفضلية أولية.ورغم ذلك، لا تزال كفة الميزان غير محسومة، إذ إن عددًا من البلديات لم يُعلن موقفه النهائي، ما يترك هامشًا مفتوحًا للمفاجآت في الأيام القليلة المقبلة. وبينما يُسرع فريق المر لإعلان فوزٍ شبه محسوم برئاسة الاتحاد، يفضّل حزب الكتائب اعتماد مقاربة حذرة، من دون الإفصاح عن أي موقف رسمي، رغم ارتياحه الواضح للتقدّم الحاصل حتى الآن.وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تقرير هوية الفائز الحقيقي في هذا السباق البلدي الدقيق.