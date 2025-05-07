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لبنان
خيارات سكاف الزحلية "مفتوحة" وفتوش غائب
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-05-2025
|
01:45
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على بعد ساعات قليلة من موعد اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة
البقاع
، تتجه الانظار الى"أم المعارك" في
زحلة
، حيث التنافس على أشده لا سيما بعد الاعلان عن فسخ التحالف بين "
القوات اللبنانية
" و" الكتلة الشعبية" برئاسة
السيدة ميريام
سكاف
.
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وتشير المعلومات الى ان سكاف اعلنت ان خياراتها باتت مفتوحة، في وقت يرجّح المتابعون ان تنحصر المنافسة بين لائحة الرئيس الحالي
أسعد زغيب
، واللائحة المدعومة من القوات
اللبنانية
برئاسة سليم غزالة.
في المقابل، يلاحظ الشارع في زحلة انكفاء آل
فتوش
عن العمل السياسي منذ مدة، وعدم تدخلهم اليوم في
الانتخابات البلدية
، كما ان النائب والوزير السابق
نقولا فتوش
غائب عن السمع ولم يعلن دعمه لأي لائحة او مرشح حتى عن المقعد الاختياري.
المصدر:
لبنان 24
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