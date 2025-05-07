خيارات سكاف الزحلية "مفتوحة" وفتوش غائب

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على بعد ساعات قليلة من موعد اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة ، تتجه الانظار الى"أم المعارك" في ، حيث التنافس على أشده لا سيما بعد الاعلان عن فسخ التحالف بين " " و" الكتلة الشعبية" برئاسة .وتشير المعلومات الى ان سكاف اعلنت ان خياراتها باتت مفتوحة، في وقت يرجّح المتابعون ان تنحصر المنافسة بين لائحة الرئيس الحالي ، واللائحة المدعومة من القوات برئاسة سليم غزالة.في المقابل، يلاحظ الشارع في زحلة انكفاء آل عن العمل السياسي منذ مدة، وعدم تدخلهم اليوم في ، كما ان النائب والوزير السابق غائب عن السمع ولم يعلن دعمه لأي لائحة او مرشح حتى عن المقعد الاختياري.