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لبنان

خيارات سكاف الزحلية "مفتوحة" وفتوش غائب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-05-2025 | 01:45
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على بعد ساعات قليلة من موعد اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة البقاع، تتجه الانظار الى"أم المعارك" في زحلة، حيث التنافس على أشده لا سيما بعد الاعلان عن فسخ التحالف بين "القوات اللبنانية" و" الكتلة الشعبية" برئاسة السيدة ميريام سكاف.
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وتشير المعلومات الى ان سكاف اعلنت ان خياراتها باتت مفتوحة، في وقت يرجّح المتابعون ان تنحصر  المنافسة بين لائحة الرئيس الحالي أسعد زغيب، واللائحة المدعومة من القوات اللبنانية برئاسة سليم غزالة.
في المقابل، يلاحظ الشارع في زحلة انكفاء آل فتوش عن العمل السياسي منذ مدة، وعدم تدخلهم اليوم في الانتخابات البلدية، كما ان النائب والوزير السابق نقولا فتوش غائب عن السمع ولم يعلن دعمه لأي لائحة او مرشح حتى عن المقعد الاختياري.

المصدر: لبنان 24
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