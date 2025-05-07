عودة الإماراتيين والسعوديين.. هكذا ستنعكس اقتصادياً على لبنان

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تصل اليوم إلى 3 طائرات إماراتية هي الأولى بعد قرار الشيخ رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى ابتداءً من 7 أيار الجاري، كما سترسل وفداً تقنياً الأسبوع المقبل لمواكبة الإجراءات المتصلة بالانفتاح والعربي المتجدد على . فكيف ستنعكس هذه العودة اقتصاديا على لبنان؟يُشير والمالي الدكتور بلال علامة عبر " " إلى ان "عودة الإماراتيين خصوصا والخليجيين عموما مؤشر إيجابي لأنه يُعيد الثقة والاطمئنان إليهم من ناحية إمكانية السفر إلى لبنان، كما يُعيد تنشيط الحركة السياحية خاصة لمن لديه مُمتلكات في لبنان".واعتبر ان "النقطة الأهم من رفع حظر السفر هو ما إذا كان سيترافق مع إعادة تمويل مشاريع في لبنان كما كان يحصل في السنوات الماضية ، لاسيما لجهة إعادة تأهيل طرق وبنى تحتية وإرسال مساعدات لتحسين الظروف البيئية خاصة في مناطق الاصطياف".ولفت علامة إلى ان "هذه العودة ستكون تدريجية وعلى مراحل بدءا من سماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ومن ثم القرار السعودي المُرتقب برفع حظر السفر إلى لبنان وتترافق مع استقرار في العلاقات ـ السعودية" .وأعاد التشديد على ان "الأهم ان تعود العلاقات التجارية و"التبادلية" بين لبنان والدول الخليجية وان تأتي المساعدات العربية كي تُساهم فعليا في تنشيط الحركة لتنعكس على الاقتصاد اللبناني بشكل إيجابي"، مُحذرا من انه "إذا لم تتحقق هذه الأمور فستبقى الحركة السياحية في لبنان محدودة وفائدتها لن تتعدى المنفعة الاقتصادية البسيطة".واعتبر ان "التعويل هذا الصيف هو أيضا على المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون وهذا الأمر مُرتبط أيضا بالاستقرار الأمني ورهن التطورات في المنطقة."