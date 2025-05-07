Advertisement

لبنان

عودة الإماراتيين والسعوديين.. هكذا ستنعكس اقتصادياً على لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-05-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1356862-638822032535510424.jpg
Doc-P-1356862-638822032535510424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصل اليوم إلى مطار بيروت الدولي 3 طائرات إماراتية هي الأولى بعد قرار رئيس الدولة الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداءً من  7 أيار الجاري،  كما سترسل السعودية وفداً تقنياً الأسبوع المقبل لمواكبة الإجراءات المتصلة بالانفتاح الخليجي والعربي المتجدد على بيروت. فكيف ستنعكس هذه  العودة اقتصاديا على لبنان؟
Advertisement
يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "عودة الإماراتيين خصوصا والخليجيين عموما مؤشر إيجابي لأنه يُعيد الثقة والاطمئنان إليهم من ناحية إمكانية السفر إلى لبنان، كما يُعيد تنشيط الحركة السياحية خاصة لمن لديه مُمتلكات في لبنان".
واعتبر ان "النقطة الأهم من رفع حظر السفر هو ما إذا كان سيترافق مع إعادة تمويل مشاريع في لبنان كما كان يحصل في السنوات الماضية ، لاسيما لجهة إعادة تأهيل طرق وبنى تحتية وإرسال مساعدات لتحسين الظروف البيئية خاصة في مناطق الاصطياف".
ولفت علامة إلى ان "هذه العودة ستكون تدريجية وعلى مراحل بدءا من سماح الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ومن ثم القرار السعودي المُرتقب برفع حظر السفر إلى لبنان وتترافق مع استقرار في العلاقات الإيرانية ـ السعودية" .
وأعاد التشديد على ان "الأهم ان تعود العلاقات التجارية و"التبادلية" بين لبنان والدول الخليجية وان تأتي المساعدات العربية كي تُساهم فعليا في تنشيط الحركة لتنعكس على الاقتصاد اللبناني بشكل إيجابي"، مُحذرا من انه "إذا لم تتحقق هذه الأمور فستبقى الحركة السياحية في لبنان محدودة وفائدتها لن تتعدى المنفعة الاقتصادية البسيطة". 
واعتبر ان "التعويل هذا الصيف هو أيضا على المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون وهذا الأمر مُرتبط أيضا بالاستقرار الأمني ورهن التطورات في المنطقة."


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وصول أول طائرة إماراتية إلى مطار بيروت بعد رفع الحظر عن سفر الاماراتيين إلى لبنان
lebanon 24
07/05/2025 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
lebanon 24
07/05/2025 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الطيران الإماراتي إلى سوريا
lebanon 24
07/05/2025 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا
lebanon 24
07/05/2025 12:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:53 | 2025-05-07
05:40 | 2025-05-07
05:37 | 2025-05-07
05:27 | 2025-05-07
05:22 | 2025-05-07
05:19 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24