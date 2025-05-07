اليوم.. الطائرات الإماراتية تبدأ بالوصول إلى بيروت

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تصل إلى - اليوم، ثلاث طائرات اماراتية، هي الأولى بعد قرار الرئيس آل رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى ابتداء من السابع من أيار، إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد لأبوظبي.وسيكون المحامي بول ، ممثلا ، في استقبال الطائرة التي تصل في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، وذلك مواكبة للتغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، من عدم هبوط الطيران الإماراتي في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية. (الوكالة الوطنية للإعلام)