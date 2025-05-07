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لبنان

اليوم.. الطائرات الإماراتية تبدأ بالوصول إلى بيروت

Lebanon 24
07-05-2025 | 01:58
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تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اليوم، ثلاث طائرات اماراتية، هي الأولى بعد قرار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لأبوظبي.
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وسيكون وزير الإعلام المحامي بول مرقص، ممثلا الرئيس عون، في استقبال الطائرة التي تصل في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، وذلك مواكبة للتغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، بعد سنوات من عدم هبوط الطيران الإماراتي في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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