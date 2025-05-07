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لبنان

إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في المتن الشمالي

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:05
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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء المتن الشمالي عبر موقعها الالكتروني الرسمي.
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للاطلاع على نتائج الانتخابات الاختيارية: اضغط هنا

للاطلاع على نتائج الانتخابات البلدية: اضغط هنا
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