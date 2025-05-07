وزير الداخلية وصل الى سرايا طرابلس

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وصل والبلديات إلى سرايا ، حيث كان في استقباله قائد الدرك عوّاد، محافظ طرابلس ، ومحافظ ، بالإضافة إلى الاستئنافي في القاضية ، وقادة والعسكرية، والقائمقامين، وعدد من كبار الضباط في المحافظتين.وقد عُقد فور وصوله، اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في نهرا، خُصِّص لاستعراض آخر التحضيرات الإدارية والأمنية المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة المقبل في محافظتي الشمال وعكار.