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لبنان

وزير الداخلية وصل الى سرايا طرابلس

Lebanon 24
07-05-2025 | 02:53
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 وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى سرايا طرابلس، حيث كان في استقباله قائد الدرك العميد جان عوّاد، محافظ طرابلس القاضي رمزي نهرا، ومحافظ عكار عماد لبكي، بالإضافة إلى المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضية ديما ديب، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والقائمقامين، وعدد من كبار الضباط في المحافظتين.
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وقد عُقد فور وصوله، اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في مكتب المحافظ نهرا، خُصِّص لاستعراض آخر التحضيرات الإدارية والأمنية المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة يوم الأحد المقبل في محافظتي الشمال وعكار.
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